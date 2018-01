Paraná quer manter embalo em Fortaleza A boa vitória na última rodada sobre o Brasiliense, por 4 a 1, depois de seis jogos em que tinha conseguido apenas dois pontos, trouxe um ânimo novo aos jogadores do Paraná. Por isso mesmo, o time não quer perder o embalo neste sábado, às 17 horas, quando enfrenta o Fortaleza, no estádio Castelão, na capital cearense. ?O time tem potencial para vencer, mesmo fora de casa", avisou o técnico Luiz Carlos Barbieri. "O importante é vencer e levar o Paraná ao topo da tabela", concordou o meia Éder. A única novidade no time é o retorno do lateral-direito Neto, que cumpriu suspensão. Com 41 pontos, o Paraná está em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.