Paraná quer manter liderança diante do Engenheiro Beltrão O Paraná deve jogar nesta quarta-feira, às 17 horas, contra o Engenheiro Beltrão, no interior, com apenas um desfalque. O goleiro Flávio, com lesão na virilha está no departamento médico e não viajou com o elenco. Após alguns dias de mistério, a comissão técnica decidiu colocar em campo o time base que irá disputar a fase classificatória da Copa Libertadores da América. Se por um lado havia o receio de alguma contusão, ao mesmo tempo o time precisa de entrosamento. "Caso aconteça alguma coisa, teremos tempo para uma recuperação. Será importante o time ganhar esse entrosamento e também melhorar o condicionamento da equipe", afirmou o técnico Zetti. O time tricolor também tenta manter-se na liderança, com sete pontos ganhos em três rodadas, a equipe quer embalar no torneio estadual para viajar para o Chile, onde enfrentará o Cobreloa, no dia 1º de fevereiro, tranqüilo. "Uma vitória vai dar mais confiança aos jogadores e isso é importante em um momento como esse", disse o lateral Egídio. Já o Atlético Paranaense, que demorou três rodadas para vencer a primeira partida no Estadual, pega a Portuguesa de Londrina, na Arena da Baixada, às 20h30. Com quatro pontos, o time da capital está em oitavo lugar, enquanto o rival está na 11.ª colocação, com três. A quarta rodada será completada com Cascavel x Paranavaí, Iguaçu x Roma, Iraty x Rio Branco, Londrina x Galo/Adap e Nacional x J.Malucelli. Na quinta-feira jogam Coritiba e Cianorte, às 20h30, no Estádio Couto Pereira.