Paraná quer manter retrospecto em casa O Paraná espera contar com um forte aliado no jogo contra a Ponte Preta, neste sábado, às 17 horas: o estádio Pinheirão, em Curitiba. Até agora, a equipe disputou três partidas no local - pertencente à Federação Paranaense de Futebol - e conquistou os nove pontos disputados. Os bons resultados em casa têm compensado os pontos perdidos como visitante - ganhou apenas 2 em 12 disputados. Assim, o Paraná está em 6º lugar, com 11 pontos. "Como o jogo contra a Ponte é aqui, a idéia é manter o bom desempenho", avisou o técnico Cuca. Dessa maneira, Cuca pensa em manter o mesmo time que vem jogando. A única mudança é o retorno do atacante Ageu, que cumpriu suspensão automática. Segundo o treinador do Paraná, a preocupação neste sábado é conter o bom ataque da Ponte. "Eles se mexem muito e será um pepino marcá-los", avaliou.