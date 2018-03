Paraná quer manter sequência de vitórias O Paraná Clube não quer perder o embalo conseguido com duas vitórias consecutivas e parte com confiança para a partida deste domingo, às 16 horas, contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. "Ficamos contentes com as vitórias, mas não acomodados", alertou o técnico Adilson Batista. Para ele, o importante é confirmar no resultado a força que o time vem mostrando nos jogos. Por ter trabalhado no Avaí, ele conhece o estilo de jogo do Figueirense. "É equipe qualificada, forte na marcação e que sai rápido para o ataque. O lado direito é o forte", analisa. Adilson não promoverá o retorno do volante Pierre, que cumpriu suspensão, pois Fernando Miguel foi bem na última partida. O único desfalque é o atacante Maurílio, que sente dores na virilha. "Tenho um grupo e confio no grupo", disse Adilson Batista.