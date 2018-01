Paraná quer mostrar sua força em casa O Paraná Clube quer mostrar ao Bahia, neste sábado, às 17 horas, que no Estádio Pinheirão, em Curitiba, ele é quem dita o ritmo do jogo. Até agora, o time teve duas boas atuações diante de sua torcida (Atlético Paranaense e Goiás), impondo velocidade e pressão, sobretudo no primeiro tempo. "Quem manda no Pinheirão é o Paraná e vai depender de cada um para que isso seja mantido", disse o zagueiro Ageu. A última derrota no Pinheirão foi no Brasileiro de 1999, para o São Paulo. Com a saída de Fernando Miguel, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o time perde um de seus melhores marcadores. Mas a entrada de Émerson permitirá ligação mais rápida e qualificada com o ataque. Também no meio-de-campo, o técnico Cuca não poderá contar com Fernandinho, que sentiu uma contusão na perna esquerda. Perde em criação, mas ganha em velocidade no ataque. Dennys, que estava defendendo a seleção sub-18, será o substituto, com Caio sendo recuado para o meio.