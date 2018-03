Paraná quer mostrar sua força no Pinheirão Único time entre os que disputam o Campeonato Brasileiro a manter aproveitamento integral nos jogos disputados em casa, o Paraná Clube quer mostrar mais uma vez que conhece cada centímetro do Estádio Pinheirão, em Curitiba, conseguindo três pontos sobre o São Caetano, às 15h30 deste sábado. "Vamos atuar como nas outras partidas em casa, procurando o resultado desde o início", promete o atacante Caio. Os jogadores sabem que uma vitória pode elevar ainda mais o moral do grupo e inflamar a torcida para a partida do próximo fim de semana, contra o Flamengo, também em casa. Mas os jogadores foram alertados pelo técnico Cuca, que acompanhou a partida do São Caetano contra o Atlético Mineiro, sobre as qualidades do adversário. É uma equipe fortíssima, muito determinada, muito boa na marcação e que sai rápido para o contra ataque", analisa. "Nós vamos precisar de paciência e qualidade." Segundo ele, os jogadores paranistas precisam estar bem condicionados fisicamente para procurar espaços tanto pelas laterais quanto pelo meio do campo. Para o jogo de amanhã, o técnico vai alterar apenas o ataque, onde Renaldo volta após recuperar-se de uma crise de hemorróidas. "Trabalhei forte para voltar com vitória e fazendo gols", disse o atacante. O meia Emerson fez boa partida contra o São Paulo e será mantido no time, com Goiano permanecendo no banco de reservas. "Ele deu equiçíbrio maior no toque de bola no meio de campo", elogia Cuca.