Paraná quer primeira vitória em casa O Paraná Clube busca a primeira vitória em casa no Campeonato Brasileiro, diante da Ponte Preta, amanhã, às 16 horas, no Estádio Pinheirão. E, para isso, não pára de promover a estréia de jogadores. Desta vez é o zagueiro Marcos, que no ano passado estava no futebol português e este ano teve breve passagem pelo Vasco da Gama antes de chegar ao Paraná. "A Ponte vem de derrota, mas tem feito bons jogos", analisou. "Aqui, em nossa casa, temos que nos impor e procurar sempre a vitória." O técnico Lori Sandri acredita que, apesar de jogar em casa, o Paraná deve ter mais dificuldades do que no jogo em que que venceu o Palmeiras, no Parque Antártica. "A Ponte vai se fechar atrás e vamos ter obrigação de sair para o jogo", prevê. "Tem que ter muito cuidado porque também não pode se expor, não pode achar que só por ter vencido o Palmeiras vai ter facilidade com qualquer adversário." Quem continua fora é o atacante Renaldo, que ainda não se recuperou de uma tendinite no calcanhar. A expectativa é que retorne no dia 29, contra o Brasiliense.