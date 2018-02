Paraná quer se livrar de ameaça Uma vitória pode afastar definitivamente o Paraná Clube (15º lugar com 51 pontos) do rebaixamento. É com esse pensamento que os jogadores entram em campo neste sábado, às 16 horas, no estádio Heriberto Ülse, contra o Criciuma, na casa do adversário. O time vem crescendo na competição e está há quatro partidas sem derrota. Fruto, sobretudo, da boa postura do setor defensivo. "A gente estava tomando muitas goleadas e, para mim, um time começa a se ajeitar na cozinha, depois meio campo, e, por último, o ataque", diz o técnico Paulo Campos. Naquele setor, o zagueiro Emerson, que estreou no dia 29 de setembro, contra o Vasco da Gama, foi fundamental. Sobretudo porque trouxe experiência para um grupo bastante jovem. E é ele quem comanda o setor na partida deste sábado, após cumprir suspensão contra o Goiás. Nos demais setores, o técnico deverá manter os mesmos jogadores da vitória por 2 a 1.