Paraná quer se manter entre na frente Invicto há seis rodadas, o Paraná espera somar mais três pontos na partida desta quinta-feira contra o Flamengo, às 20h30, na Ilha do Governador (RJ), para se manter no bloco dos que estariam classificados para a Copa Libertadores da América. O técnico Lori Sandri não terá nenhum problema para escalar o time. O zagueiro Daniel Marques, que fraturou o nariz, vai atuar com uma proteção. "Não posso ficar fora de um jogo importante como este", justificou. Contra o Santos, o técnico barrou o meia Tiago Neves em razão de ter chegado atrasado no último treino. Agora, reintegrado ao grupo, ele vai para o banco de reservas. Mário César assume a posição e terá que mudar suas características jogando mais adiantado. "Acho que não haverá dificuldades", opinou. "A gente vem buscando um espaço e vou procurar fazer o melhor para permanecer".