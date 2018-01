Paraná quer vencer fora de casa Time considerado caseiro desde o ano passado, quando escapou de ser rebaixado em razão das vitórias conseguidas em Curitiba, o Paraná Clube tenta mostrar, a partir deste domingo, às 18 horas, contra o Fluminense, no Maracanã, que também sabe vencer fora de casa. Até agora, o time venceu as duas partidas em Curitiba e, fora, dos seis pontos disputados, conquistou apenas um. "Nós sabemos das dificuldades, mas se mantivermos a mesma pegada e os pés no chão, e se não der bobeira, temos grandes chances de trazer três pontos", diz o meia Fernando Miguel. O que tem aparecido para os críticos esportivos como um dos defeitos do time - o fato de jogar bem o primeiro tempo e decair no segundo - está sendo encarado como uma virtude pelo técnico Cuca. "É tão bonito de ver a entrega que os jogadores estão tendo, arrastando a bunda no chão, levantando e arrastando de novo, tudo isso para ganhar uma bolinha no meio-de-campo", afirma. "Você jogando 45, 50 ou 60 minutos assim faz o jogo e depois administra." Segundo ele, apesar do desgaste do jogo de quinta-feira e da viagem para o Rio de Janeiro no sábado, a expectativa é jogar "de igual para igual" com o Fluminense. "Com a mesma humildade, quem sabe Deus nos abençoe novamente". O técnico não poderá contar com o meia Marquinhos, que recebeu o terceiro cartão amarelo. É mais provável que Émerson, jogador com características de marcador, entre em seu lugar. Se preferir um time mais ousado, Éverton será o escolhido. A equipe deve jogar com Flávio; Milton, Cristiano Ávalos, Ageu e Fabinho; Goiano, Émerson (Everton), Fernando Miguel e Fernandinho; Caio e Renaldo.