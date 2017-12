Paraná quer voltar a vencer fora O Paraná Clube, 5º colocado na Copa Sul-Minas, tenta neste domingo, às 16 horas, contra o Pelotas (12º), no Rio Grande do Sul, acabar com o jejum de vitórias fora de casa neste ano e voltar a figurar entre os quatro melhores do torneio. Por enquanto, o time venceu as seis partidas disputadas em casa na temporada, mas teve três derrotas, um empate e apenas uma vitória quando atuou no campo do adversário. "O time está bem, mas é preciso somar pontos na condição de visitante para chegarmos ao nosso objetivo", alertou o goleiro Neneca. Para o volante Hélcio, o time tem "afrouxado" depois das vitórias conseguidas em casa, o que leva a não repetir a mesma atuação. "Em Pelotas, teremos nossa prova de fogo", disse. "É hora de mostrar que continuamos fortes fora de casa." O jogador retorna ao time junto com o também volante Frédson, depois de ficarem fora da partida contra o Guarani, pela Copa do Brasil. O técnico Paulo Bonamigo retira o zagueiro Xandão e o meia Emerson. "É o momento da concentração, de uma mobilização geral de todo o grupo para se esforçar ao máximo em busca de resultados positivos", reforçou Bonamigo.