Paraná sabe que chegou hora de reagir Mais do que em qualquer outra, o Paraná encara a partida deste sábado, contra o Guarani, no estádio Pinheirão, em Curitiba, como uma decisão de campeonato. Afinal, é a possibilidade de, após várias rodadas, sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Paraná está com 29 pontos, na 22ª colocação, enquanto o Guarani é o lanterna do Brasileiro, apenas um ponto atrás. "O mais importante é que hoje o grupo está mobilizado e pronto para mais uma decisão", disse o técnico Paulo Campos. "O Guarani está na última colocação, mas também vem de vitória e sabendo que se trata de um jogo-chave." O problema é que o Paraná, nas últimas rodadas, tem vencido os jogos fora de casa e sofre derrotas quando se apresenta diante de seus próprios torcedores. Isso causa a desconfiança da torcida, que não tem comparecido em grande número ao Pinheirão. "Se a gente não começar jogando bem, a torcida dá uma pegada no pé", afirmou o zagueiro João Paulo. "Mas eles têm que comparecer no estádio", apelou. O meia Cristian, um dos melhores do elenco nas últimas partidas, admitiu que não dá mais para perder pontos em casa. "A torcida, a diretoria e até mesmo os jogadores não têm confiança", lamentou. "Nós temos que mudar isso, principalmente contra o Guarani, pois é um confronto direto." Para o jogo, o técnico dependia ainda da decisão da Justiça Desportiva sobre o zagueiro Fernando Lombardi e o volante Beto. Se eles pegarem mais de um jogo de suspensão, serão substituídos por João Vítor e Willian.