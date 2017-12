Paraná se exime de culpa no doping O vice-presidente de futebol do Paraná, José Domingos, revelou nesta quinta-feira que o clube já encaminhou à Comissão Antidoping da Confederação Brasileira de Futebol um documento assinado pelo próprio Marcelo Passos assumindo a culpa pelo doping. O jogador de 33 anos, que está suspenso preventivamente por 30 dias, assumiu total responsabilidade por ter tomado um medicamento para emagrecimento, que contém substâncias proibidas. "O departamento médico do clube não tem nada a ver com o caso", garantiu o vice-presidente do Paraná. "Foi uma atitude isolado do jogador, que fez tudo por conta própria." Em São Paulo, onde o Paraná fez escala antes de seguir para Belém, local do jogo com o Paysandu no domingo, o vice-presidente José Domingos deu essas informações em entrevista por telefone no aeroporto de Congonhas. Já Marcelo Passos foi desligado da delegação e deve retornar imediatamente para Curitiba. De acordo com José Domingos, Marcelo Passos contou que estava ansioso para entrar em forma rapidamente e, por isso, teria tomado o medicamento, que tinha dado resultado bom para sua esposa.