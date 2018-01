Paraná se reabilita e vence o Atlético O Paraná Clube conseguiu recuperar-se da derrota no clássico contra o Coritiba e venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0, neste sábado no Estádio Pinheirão, em Curitiba. Demonstrando fraco poder ofensivo, o Atlético-MG restringiu-se a reclamar do estado do gramado. O time mineiro continua na penúltima colocação, com apenas 5 pontos, enquanto o Paraná Clube fica numa posição intermediária, com 12 pontos. O Paraná começou o jogo dando mostras de que repetiria a maioria de suas partidas dentro de casa, em que, apesar do domínio territorial, não conseguia entrar na área adversária com qualidade. Insistia nas bolas altas, mas os zagueiros do Atlético levavam a melhor. Bem fechados, os mineiros esperavam explorar a velocidade dos atacantes, mas também nada fizeram. "O estado do campo não ajuda", reclamou o técnico Tite. O Paraná voltou para o segundo tempo determinado a manter a bola no chão para tentar vencer a defesa mineira. A persistência foi recompensada aos 9 minutos, quando Rafael Mussamba aproveitou um erro defensivo, tomou a bola e tocou para o gol na saída de Bruno. A derrota levou o técnico Tite a colocar imediatamente os jogadores ofensivos que tinha no banco de reservas, demonstrando que até ali dava-se por satisfeito com o empate. Mas não adiantou. O Paraná soube segurar o resultado: 1 a 0.