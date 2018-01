Paraná: semifinalistas saem nesta 4ª Os quatro times que continuam na disputa do chamado supercampeonato paranaense serão conhecidos nesta quarta-feira à noite. Nenhum dos oito times garantiu a classificação antecipadamente e todos ainda têm possibilidades de chegar às semifinais, embora a façanha seja praticamente impossível para o Londrina. O Coritiba lidera o Grupo A, com quatro pontos, e enfrenta o Grêmio Maringá, que tem um ponto, em Maringá, às 21h40, podendo perder por até dois gols de diferença que estará nas semifinais. Uma vitória do time coritibano garante o primeiro lugar e a vantagem de jogar pelo empate na única partida das semifinais. O Atlético, com três pontos, joga no mesmo horário contra o Prudentópolis, que tem dois pontos, na Arena da Baixada, precisando de um empate. Ao adversário, só a vitória interessa. No Grupo B, cujos jogos serão às 19h30, o Paraná Clube, com seis pontos, garante-se no primeiro lugar com um empate contra o Iraty, que tem três pontos, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba. Se perder, poderá ficar fora das semifinais caso o Malutrom, com três pontos, vença o Londrina, em Londrina, por três ou mais gols de diferença. Mesmo sem ter ganho nenhum ponto até agora, o Londrina também pode se classificar, mas teria de vencer por 7 a 0 e torcer para o Paraná derrotar o Iraty por diferença superior a três gols.