Paraná será ofensivo contra Fortaleza Na tentativa de conseguir os primeiros pontos em casa e sair da zona de rebaixamento (19º colocado, com 6 pontos), o Paraná Clube será um time ofensivo neste sábado, às 16 horas, contra o Fortaleza, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. Nas últimas partidas, o atacante Borges atuava sozinho na frente. Agora ganha a companhia de André Dias, que retorna ao time com vontade de marcar seu primeiro gol. "Além de querer, eu estou precisando", disse. O atacante Renaldo também estava entusiasmado para retornar ao time após um mês recuperando-se de uma tendinite no pé, mas durante a semana sentiu dores na coxa esquerda e continua fora. Os meias recém-contratados Chiquinho e Maicosuel ficarão no banco. "São jogadores de qualidade. Estão abaixo dos demais em termos de condicionamento físico, mas são alternativas interessantes para uma eventual mudança tática", disse o técnico Lori Sandri.