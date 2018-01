Paraná só quer chegar na frente do rival A motivação que o Paraná Clube leva para o Estádio São Januário, onde enfrenta o Vasco, às 16 horas, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, é conseguir chegar à frente do Atlético Paranaense na tabela de classificação. Os dois têm 61 pontos, mas o Paraná está na 7ª colocação por ter uma vitória a menos. "Temos condições de ser o melhor paranaense, temos essa possibilidade e vamos buscar", disse o volante Rafael Muçamba. Para o atacante Sandro, um bom final de temporada é importante para coroar a campanha, considerada "brilhante" por ele. A semana foi agitada para os jogadores que, além de se prepararem para o jogo, começavam a resolver a situação para o próximo ano. De certo, por enquanto, a saída do atacante Borges. Ele está acertando a transferência para o Japão.