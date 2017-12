Paraná sonha com Sul-Americana O Paraná tem dois objetivos à frente: ficar mais perto de uma vaga na Sul-Americana de 2006 e ser o melhor paranaense do campeonato. O primeiro objetivo pode ser conseguido neste domingo, às 16 horas, quando enfrenta o Paysandu, no estádio Pinheirão, em Curitiba. Com 57 pontos, ficará muito próximo da vaga. "Temos que ter essa consciência de que se vencermos o jogo estaremos em uma situação boa na competição e para a Sul-Americana", lembrou o meia Mário César. "Enquanto der para subir na tabela, temos que correr atrás disso". A vitória por 3 a 1 sobre o Internacional tem servido de alerta para os jogadores, sobretudo porque eles conseguiram segurar o time favorito com uma forte marcação e velocidade no ataque. Mas, isso não deve ser difícil de manter se depender da escalação. Afinal, nenhum jogador recebeu terceiro cartão amarelo na última partida e o técnico Luiz Carlos Barbieri ainda conta com o retorno do lateral Neto e do artilheiro Borges.