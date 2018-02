Paraná supera Cascavel e lidera Grupo A do Paranaense O Paraná Clube venceu o Cascavel, nesta quinta-feira à noite, por 3 a 0, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba, e assumiu o primeiro lugar do Grupo A, na segunda fase do Campeonato Paranaense, com os mesmos 7 pontos do Coritiba. O time dirigido pelo treinador Zetti tem melhor saldo de gols. Os dois líderes do grupo podem garantir a classificação para as semifinais no fim de semana, com duas rodadas de antecedência, caso vençam seus confrontos. Na terceira colocação está a Adap, com três pontos, enquanto o Cascavel não tem nenhum. O Paraná começou com muita vontade e, logo aos 3 minutos, Vinícius Pacheco venceu o goleiro Gledson. Cinco minutos depois foi a vez de Henrique marcar o seu. Como o Cascavel não atacava nem conseguia garantir a boa marcação sobre o adversário, o Paraná impôs muita velocidade e foi criando oportunidades de gol, mas faltava qualidade para os jogadores marcarem gols. "Jogo dentro de casa tem que ser nesse ritmo. Só não pode perder tantas oportunidades", disse o técnico Zetti. Mas no segundo tempo o time diminui muito o ritmo. O Paraná começou a administrar o resultado e cedeu espaço para o Cascavel, que passou a ter maior posse de bola. Quando a torcida já começava a se irritar com os toques laterais do time, o Paraná deu uma escapada e Gerson, aos 32 minutos, marcou o terceiro e comemorou com os companheiros os 26 anos de vida que fazia nesta quinta.