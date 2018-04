Paraná surpreende o Brasiliense e ganha por 1 a 0

O Paraná deu um passo importante para se livrar definitivamente da ameaça de rebaixamento ao bater o Brasiliense por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio da Boca do Jacaré, em Taguatinga, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A vitória deixa o Paraná em posição intermediária, com 35 pontos, enquanto que o Brasiliense segue com 37, desconsiderando a perda de três pontos por doping que ainda não foi homologada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A partida foi a segunda de Roberto Cavalo como técnico do Paraná fora de casa e o comandante venceu as duas. Curiosamente, o treinador dirigiu o time tricolor paranaense duas vezes como mandante e ainda não venceu - empatou uma e perdeu a outra.

O primeiro tempo foi equilibrado e com poucos lances de perigo de ambas as partes. Na etapa final, o Paraná voltou mais aceso e marcou o gol da vitória logo aos dez minutos. Davi encontrou João Paulo livre na frente da área, o meia dominou com categoria e chutou forte no canto direito de Guto, que nada pode fazer.

O gol abalou o time candango, que não teve forças para reagir e poderia até ter sofrido uma derrota por um placar mais elástico porque ficou refém dos contragolpes.

O Paraná volta a campo na próxima sexta, quando enfrenta a Portuguesa, às 21 horas, em Curitiba, pela 28.ª rodada. O Brasiliense joga contra o Duque de Caxias, no sábado, às 16h10, fora de casa.

BRASILIENSE 0 X 1 PARANÁ

Brasiliense - Guto; Anderson (Rodriguinho), Padovani, Moacri e Edinho; Flávio, Juninho e Thiaguinho e Iranildo; Abuda (Ricardinho) e Lúcio Flávio (Gustavo). Técnico: Reinaldo Gueldini

Paraná - Zé Carlos; Montoya, Luís Henrique e Elton (Leandro); Murilo, Adoniran (Rai), João Paulo, Davi (Kléber) e Márcio Goiano; Rafinha e Adriano. Técnico: Roberto Cavalo

Gol - João Paulo, aos 10 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Juninho (Brasiliense); Rafinha e Elton (Paraná)

Árbitro - Wilson Souza de Mendonça (PE)

Renda - R$ 12.457,00

Público - 3.537 pagantes

Local - Estádio da Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF)