Paraná surpreende o Cruzeiro em Minas Sem repetir o bom desempenho obtido nas últimas partidas, o Cruzeiro foi derrotado pelo Paraná por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado pelo zagueiro Aderaldo. Com a derrota, o time mineiro ficou com 33 pontos. Já o Paraná pulou para 36 pontos. Na próxima rodada, a equipe mineira pega o São Caetano, no Anacleto Campanella, e os paranaenses recebem o Vasco, no Pinheirão. Até então com campanhas idênticas na competição, Cruzeiro e Paraná fizeram um primeiro tempo também bastante parecido. Sem inspiração no ataque, as duas equipes priorizaram a marcação, cometendo muitas faltas e não mostraram bom futebol. As poucas oportunidades só aconteceram por causa dos erros dos defensores. Apesar de jogar fora de casa, o Paraná imprimia forte marcação e tentava sair para o jogo nos contra-ataques. O Cruzeiro, por causa da lentidão de seus atacantes, não conseguia se livrar da marcação, facilitando o trabalho do goleiro Flávio. Como era mais perigosa nos contra-ataques, a equipe do Paraná teve as duas melhores oportunidades para abrir o placar. Na primeira, aos 29, o goleiro Fábio se atrapalhou com o atacante Borges. No bate-rebate na área, a bola sobrou para o zagueiro Aderaldo que, sozinho, chutou para fora. Porém, aos 41, depois de cobrança de escanteio, o zagueiro não vacilou. Subiu mais que a defesa adversária e desviou de cabeça para fazer Paraná 1 a 0. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou com mais velocidade, tentando chegar ao empate. Porém, o Paraná se segurava na defesa, mantendo a forte marcação. A partida melhorou e a equipe da casa se mandou para o ataque. Apesar de não encontrar espaços, o time mineiro tentava os chutes de fora da área, levando perigo ao goleiro Flávio, que passou a ser o destaque da segunda etapa. Por outro lado, o clube paranaense dava o troco nos contra-ataques, surpreendendo os defensores do adversário que passaram a jogar mais adiantados. Mesmo com a pressão, o Cruzeiro não conseguiu chegar ao gol de empate. O time mineiro teve muitas dificuldades para concluir as jogadas. Quando conseguiu, parou nas defesas de Flávio, que garantiu a vitória do Paraná.