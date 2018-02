Paraná tem jogo chave em Curitiba O Paraná Clube joga amanhã contra o Rio Branco, às 16 horas, no Estádio Pinheirão, em Curitiba, uma partida fundamental para suas pretensões no Campeonato Paranaense. Com 12 pontos, na 6ª posição do Grupo A, o time ainda poderá chegar à classificação para as quartas-de-final, embora para isso precise contar com a ajuda dos adversários. De outro lado, corre até o risco de ser rebaixado, visto que Engenheiro Beltrão e União Bandeirante, que estão nas últimas colocações, têm 9 pontos, restando três rodadas. Se perder, o Paraná dependerá dos jogos de domingo para saber se ainda terá condições de classificação. Uma vitória do Roma (4º colocado) sobre a Adap (vice-líder) acaba com as esperanças do time de Curitiba. Nos últimos dois campeonatos estaduais, o Paraná lutou até o final para escapar do rebaixamento. No complemento da rodada, ainda jogam domingo pelo Grupo A União Bandeirante x Coritiba e Engenheiro Beltrão x Cianorte. Os jogos do Grupo B são Nacional x Malutrom, Império x Paranavaí e Francisco Beltrão x Iraty. O jogo entre Atlético e Londrina será na quarta-feira.