Paraná tenta 2ª vitória consecutiva O Paraná Clube joga neste domingo, às 16 horas, no Estádio do Pinheirão, em Curitiba (PR), contra o Cianorte, tentando ganhar sua segunda partida consecutiva para se recuperar definitivamente no Campeonato Paranaense. A equipe tem apenas quatro pontos, mas a vitória sobre o União, no meio da semana, animou o técnico Paulo Campos, que recebeu o reforço do atacante Renaldo (ex-Palmeiras) para marcar os gols que faltam à equipe. "Ele entrará em campo somente contra o Rio Branco, mas sua chegada é importante para dar experiência e confiança ao grupo", disse Campos. O Coritiba, que lidera o grupo A com sete pontos, viaja de Maringá, onde está treinando, para Apucarana, onde enfrenta o Roma, que também briga pela liderança. Antônio Lopes deve colocar Capixaba no lugar de Reginaldo Vital e Marciano, que barrou Negreiros, deve formar a dupla de ataque com Luiz Carlos. A rodada ainda terá os seguintes jogos: Engenheiro Beltrão x Adap, União x Paranavaí, Francisco Beltrão x Malutrom e Nacional x Paranavaí.