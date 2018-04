Paraná tenta a recuperação no Campeonato Paranaense A derrota em casa para o Rio Branco na estreia do Campeonato Paranaense deixou a torcida do Paraná desconfiada, mas nesta quinta-feira, às 16h50, contra o Engenheiro Beltrão, no estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí, o time dirigido por Marcelo Oliveira terá duas alterações e vai tentar a recuperação.