Paraná tenta acabar com o jejum O Paraná Clube tem mais uma oportunidade de afastar a má fase, neste sábado, às 16 horas, quando enfrenta o Francisco Beltrão, que é o lanterna do Campeonato Paranaense. O time da Capital está sem vencer há sete jogos, foi desclassificado da Copa Sul-Minas e ocupa a sexta colocação no Estadual. O ex-atacante Saulo Freitas continua interinamente no comando técnico da equipe e é possível que ele seja efetivado no cargo. Saulo gostou da marcação feita pelos jogadores no empate com o Cruzeiro, quarta-feira, pela Copa Sul-Minas e agora, vai exigir mais rapidez e movimentação do ataque do Paraná. "Os jogadores devem ser ousados, partir para cima do adversário e evitar ao máximo o jogo truncado", pediu o técnico interino.