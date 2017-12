Paraná tenta assumir a vice-liderança do Brasileiro

Dois jogos, às 18h10, abrem neste sábado a sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Em Curitiba, o Paraná, terceiro colocado, tem a chance de ultrapassar o Corinthians e assumir a vice-liderança - basta vencer o Sport, que estréia o técnico Geninho. Em Caxias do Sul, o Juventude recebe o Figueirense. O técnico Pintado colocará o Paraná com uma nova formação no Estádio Durival Britto. Como o zagueiro Daniel Marques será poupado, em razão de dores lombares, ele manterá apenas Neguette e Luiz Henrique nessa posição, reforçando o meio-de-campo. Everton terá a oportunidade de iniciar pela primeira vez uma partida como titular. "É uma oportunidade que quero agarrar", salientou o jogador. Com isso, espera-se que o time tenha mais poder ofensivo, com quatro jogadores - Everton, Vandinho, Josiel e Vinícius Pacheco - alternando-se no ataque. O volante Xaves também começa a partida substituindo Adriano, que sente uma contusão, e o lateral-direito Léo Matos ocupa o lugar de Parral, por opção técnica do treinador. Na terceira colocação, o Paraná espera vencer para continuar entre os que se classificam para a Libertadores. Mas sabe que, do outro lado, a estréia do técnico Geninho pode dar novo vigor ao Sport. "É um técnico que manda marcar forte, não dar espaço e, no momento em que está com a bola, ter velocidade, visando sempre ao gol", disse o goleiro Flávio, que já trabalhou com Geninho no Atlético Paranaense. "Cabe a nós jogar uma grande partida dentro de casa." Duelo sulista O Juventude recebe o Figueirense com o compromisso de buscar a recuperação. A equipe vem de derrota por 2 a 0 para Santos, a segunda em três jogos em casa, o que indica que o fator local não está fazendo a diferença neste Brasileirão. E, se voltar a perder, retornará à zona de rebaixamento. Nesta semana, foram anunciadas as contratações dos meias Fábio Baiano, que passou por grandes clubes, como Flamengo, Grêmio e Atlético-MG, e Renato, da Ferroviária-SP. Mas ambos não poderão atuar neste sábado. Assim, o técnico Flávio Campos busca soluções com os recursos que já estavam no clube. O Figueirense vai a Caxias do Sul sem cinco titulares. Édson está na seleção sub-20 e Chicão e Ruy estão machucados. Jean Carlos e Adriano Gabiru, que costumavam sair jogando, não viajaram com a delegação. Além disso, o atacante Ramon foi punido pelo clube por indisciplina e ficou em Florianópolis. Nos lugares dos desfalques devem entrar Vinícius, Rafael Lima, Diogo, Fernandes e Peter. Dessa forma, o técnico Mário Sérgio deve voltar ao esquema 3-6-1. Pela primeira vez o atacante Otacílio Neto, reforço contratado junto à Cabofriense, está relacionado para a partida. PARANÁ x SPORT Paraná - Flávio; Léo Matos, Neguette, Luiz Henrique e Márcio Careca; Xaves, Beto, Vandinho e Everton; Josiel e Vinícius Pacheco. Técnico: Pintado. Sport - Cléber; Bruno, Gabriel, Durval e Igor; Bia, Everton, Fumagalli e Carlinhos Bala;, Washington e Weldon. Técnico: Geninho. Árbitro - Elmo Alves Resende Cunha (GO). Horário - 18h10. Local - Estádio Durival de Brito, em Curitiba (PR). JUVENTUDE x FIGUEIRENSE Juventude - Michel Alves; Ricardo, Leonardo Silva, Cedrola e Márcio Azevedo; Marcão, Lauro, Beto e André Luiz; Michel e Alex Alves. Técnico: Flávio Campos. Figueirense - Wilson; Felipe Santana; Vinícius e Rafael Lima; Diogo, Peter, Henrique, Cleiton Xavier, Fernandes e André Santos; Vitor Simões. Técnico: Mário Sérgio. Árbitro - Gutemberg de Paula Fonseca (RJ). Horário - 18h10. Local - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).