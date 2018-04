Paraná tenta fugir dos últimos lugares Depois de ser eliminado pelo Santos, da Copa Sul-Americana, no fim de semana, o Paraná Clube se concentra no Campeonato Brasileiro. O clube ocupa o 23º lugar e segue ameaçado pelo rebaixamento. A partida contra o São Paulo nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Pinheirão, em Curitiba, é considerada fundamental para as pretensões do Paraná de se reabilitar na competição. O discurso otimista do grupo tricolor se fundamenta na goleada aplicada no Cruzeiro, na semana passada, em pleno Mineirão, por 4 a 1. O jogo marcou a estréia do técnico Paulo Campos, recontratado após a dispensa de Gilson Kleina, que o havia substituído no comando da equipe. Mesmo com o Brasileiro em seu segundo turno, o Paraná ainda permanece com mudanças, não apenas dentro de campo. O atacante Didi, contratado como esperança de gols, não foi liberado pelo Ituano, seu clube de origem, e apesar de ter sido apresentado, já não está mais no elenco tricolor. Para compensar, o clube anunciou a contratação do zagueiro uruguaio Esmerode, de rápida passagem pelo Coritiba. O jogador treinou e apenas aguarda a liberação de seus documentos para estrear. "O torcedor pode ficar tranqüilo, pois farei todo o possível para ajudar a equipe a sair dessa fase." Para esta partida, Paulo Campos não poderá contar com o zagueiro Fernando Lombardi e com o meia Canindé. Eles devem ser substituídos por João Vítor e Fernando respectivamente.