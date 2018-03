Paraná tenta manter a boa fase Depois de duas vitórias seguidas, contra Fortaleza e Vitória, o Paraná tenta manter a boa fase no jogo contra o Criciúma, nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio Pinheirão. Afinal, um bom resultado deixará a equipe paranaense com 34 pontos, no grupo dos 8 melhores do Campeonato Brasileiro. O técnico Saulo de Freitas decidiu até manter o time titular que derrotou o Vitória no último domingo. "A equipe está taticamente perfeita e vamos continuar com força, embora respeitando os adversários", disse o treinador do Paraná. "Estamos em nossos domínios e vamos em busca do resultado positivo." Segundo Saulo de Freitas, o Paraná deve intensificar a marcação, principalmente as bolas aéreas. "Tem que marcar na hora do cruzamento e ter bastante atenção, pois aí não toma gol de bola parada", alertou o treinador.