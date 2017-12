Paraná tenta manter invencibilidade Dono do mando de jogo, mas atuando em Maringá há 430 quilômetros de sua sede, o Paraná pretende aumentar a série de partidas invictas neste domingo, às 16 horas contra o Santos, no Estádio Willie Davids. Curiosamente, a última derrota há cinco rodadas, foi para o Corinthians, também jogando em Maringá. A diretoria optou pelo norte do Paraná, após um acerto financeiro com a prefeitura. O técnico Lori Sandri pediu a seus jogadores para tomarem cuidado sobretudo no meio-de-campo. "O Gallo (treinador do Santos) está congestionando o meio, está botando quatro, cinco, seis jogadores. Temos que olhar muito esse ponto porque vai ser um jogo em que o meio-de-campo será muito importante", alertou. Por isso ele chegou a treinar com três volantes, entrando Mário César no lugar de Tiago Neves, ficando como uma opção para o decorrer da partida. Quem não poderá jogar é o atacante André Dias, punido com suspensão por duas partidas. Apesar da ascensão do time que vem de um empate e quatro vitórias, Sandri tem repetido que os jogadores devem manter a concentração. "Não temos que simplesmente achar que vamos ganhar todos os jogos", disse. Nas próximas dez partidas o Paraná vai jogar apenas duas em Curitiba. As outras oito serão fora, incluindo os jogos contra São Paulo e Palmeiras que também serão em Maringá. "Nossa pontuação fora de casa tem sido boa, mas não será sempre", afirmou o técnico. "Vamos trabalhar com entusiasmo e confiança porque dificuldades vão estar sempre presente."