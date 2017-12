Paraná tenta manter seqüência positiva O Paraná tenta dar mais um passo rumo à classificação para a Copa Sul-Americana e garantir a invencibilidade que já dura oito rodadas, com quatro vitórias e quatro empates, diante do Criciúma, às 18 horas deste sábado, na Ressacada, em Florianópolis (SC). O time catarinense perdeu um mando de jogo em seu estádio e optou por atuar na capital do Estado. O Paraná, com 58 pontos, e o Criciúma, com 57, são adversários diretos para uma das vagas na Sul-Americana. Para o Paraná, será a quinta partida consecutiva fora de casa, por ter também ele perdido o mando de dois jogos. "O importante é entrar em campo tranqüilo, porque jogar fora de casa não é mais novidade", disse o meia Marquinhos. O time trabalha com a perspectiva de que se conseguir mais três vitórias, estará garantido no torneio sul-americano. "Vamos com o intuito de conseguir a primeira contra o Criciúma", acentuou Marquinhos. A única alteração em relação ao time que empatou com o Figueirense, na rodada passada, é a presença do goleiro Darci. Ele já tinha substituído Flávio, ainda no primeiro tempo do jogo realizado em Londrina, e permanece na equipe, pois o titular não conseguiu se recuperar de uma lesão no músculo adutor da coxa direita.