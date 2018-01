Paraná tenta recuperar posição O Paraná pretende voltar a figurar entre os oito primeiros colocados do Campeonato Brasileiro já a partir deste sábado, quando enfrenta o Vitória, às 15h30, no Estádio Durival de Britto e Silva, em Curitiba. Depois da derrota para o Santa Cruz, no Recife, o time caiu da 7ª para a 10ª colocação. "Chegou um momento em que, se quisermos atingir a classificação, temos que fazer bem a obrigação, que é vencer em casa, e buscar uma vitória fora, senão não vamos chegar", acentuou o técnico Paulo Bonamigo. Sem muito tempo para treinamentos, o técnico busca na conversa com o grupo corrigir os erros, embora reconheça que não faltou empenho. "A equipe lutou pelo resultado; nós temos perdido jogos em que a regularidade é boa", disse. Para a partida contra o Vitória, ele pediu mais agressividade aos jogadores, pois o time baiano tem dois pontos a mais e é um concorrente direto a uma das vagas. "No Brasileiro não tem jogo fácil, por isso é importante ter inteligência", afirmou. Desfalque - Bonamigo vai mudar o estilo de jogo, voltando a atuar com quatro zagueiros, visto que tem o retorno do lateral Flávio Santos e do zagueiro André. O meia Lúcio Flávio, que voltaria depois de cumprir suspensão, sentiu uma contusão e fica fora novamente. Bonamigo também contará com a volta do volante Fernando Miguel.