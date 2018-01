Paraná tenta vencer pela primeira vez O Paraná Clube tenta neste sábado, às 16 horas, no estádio Pinheirão, em Curitiba, ganhar sua primeira partida no campeonato diante do Malutrom. A equipe está mal no campeonato e o técnico Saulo Freitas prevê dificuldades para as próximas partidas. O Malutrom foi derrotado na última rodada e também quer se recuperar, para isso o técnico Mauro Madureira pretende colocar seu time à frente e surpreender o tricolor.