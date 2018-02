Paraná terá campeão invicto amanhã Qualquer que seja o vencedor na final do Campeonato Paranaense, o campeão poderá comemorar duplamente, pois conquistará o título de forma invicta, um feito que não é conseguido desde 1936. A partida entre Coritiba e Paranavaí começa às 17 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, que terá lotação completa. Os 45 mil ingressos colocados à venda já tinham sido esgotados na quinta-feira. De Paranavaí, localizada no noroeste do Estado, a 500 quilômetros de Curitiba, devem chegar dez ônibus com torcedores. O Coritiba, que conseguiu seu último título em 1999, joga por um empate para ser campeão, mas os jogadores vêem essa vantagem como a última alternativa. "Temos que dar uma resposta à confiança da torcida com uma vitória", diz o meia Tcheco. Evitar que o clima de otimismo exagerado da torcida contamine o time é uma das preocupações do técnico Paulo Bonamigo. "O Paranavaí é uma equipe madura, bem experiente", avisa. Bonamigo terá o retorno do zagueiro Fabrício, do lateral Adriano, do volante Reginaldo Nascimento e do atacante Edu Salles. Surpresa do campeonato, o Paranavaí subiu este ano para a Primeira Divisão do Paranaense e já disputa o primeiro título estadual. A confiança do técnico Itamar Bernardes aumentou depois do segundo tempo do jogo em Paranavaí, quando o time conseguiu reverter o placar de 2 a 0, chegando ao empate e quase vencendo a partida. "Isso deu moral para a gente e vamos brigar pelo título." Se o jogo terminar empatado, o Paranavaí também poderá comemorar, pois conquistará o vice-campeonato de forma invicta. Como o Coritiba, o Paranavaí terá todos seus titulares, com o retorno do zagueiro Marcelo e do meia Júlio.