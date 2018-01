Paraná terá duas estréias no Morumbi Na tentativa de acalmar a torcida e afastar a desconfiança que já surgiu com apenas uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Paraná Clube promove duas estréias para a partida deste sábado, às 18h10, contra o São Paulo, no Morumbi. Na defesa, Daniel Marques, ex-América de Rio Preto, entra no lugar do suspenso Fernando Lombardi e no ataque, Borges, ex-União São João, substitui Renaldo, com tendinite no calcanhar esquerdo. A ausência de Renaldo deve ser bastante sentida, pois é o jogador de referência no ataque e ídolo da torcida. Apesar de ele poder jogar pelo menos um tempo, a comissão técnica preferiu mantê-lo em tratamento. "O jogo é importante, mas o campeonato está só começando e não adianta forçar uma situação", argumentou o técnico Lori Sandri. Mas Lori Sandri não perdoou o meia Tiago Neves, de 20 anos, que chegou atrasado no treinamento de sexta-feira. Alegando que esta não foi a primeira vez que o jogador cometeu esse deslize, o treinador puniu-o com a perda da vaga no time titular. "É um menino e tem que ser corrigido", afirmou. "Tive um problema em casa e cheguei um pouco atrasado", justificou o jogador, que aceitou sem reclamações o banco de reservas. "Espero que todos façam um bom jogo para sairmos com vitória."