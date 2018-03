Paraná terá estréia de dois jogadores Na tentativa de encontrar o time ideal, o técnico Lori Sandri continua promovendo estréias no Paraná Clube. Para a partida deste sábado contra o Juventude, em Curitiba, o lateral-direito Neto e o volante Rafael Mussamba vão se apresentar pela primeira vez para os torcedores. Também é possível que o zagueiro Aderaldo comece ou entre no decorrer da partida. No ataque, o artilheiro Renaldo está de volta. Lori procurou treinar o máximo possível o novo time, mas considera normal um pouco de falta de entrosamento. ?Isso se resolve com a seqüência de jogos?, acentuou. ?Esse início de trabalho está nos dando uma esperança muito grande. Eu tenho certeza de que o Paraná poderá ser um dos times de sucesso neste Brasileiro?, concluiu o treinador.