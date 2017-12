Paraná terá estréia de novo atacante O atacante Wellington Paulista, que veio do Juventus, precisou de apenas uma semana em Curitiba e de um treino coletivo para ser escalado como titular no time do Paraná que enfrenta o Cruzeiro, neste sábado, às 16 horas, no estádio Pinheirão, em Curitiba. Com mais velocidade e boas finalizações, Wellington Paulista irá entrar na vaga que vinha sendo disputada por Adriano e Chokito. "Vim para buscar meu espaço e a oportunidade surgiu antes do esperado", reconheceu o novo titular. No meio-de-campo, Willian irá substituir Jean Carlo, que cumpre suspensão automática. A entrada dos dois jogadores pode garantir as características que o técnico Paulo Campos tem cobrado da equipe: velocidade e qualidade na saída de bola. Além disso, o técnico conversou bastante com os jogadores para que não falte confiança. Até agora, o Paraná venceu as duas partidas disputadas no Pinheirão, mas foi goleado nas vezes em que saiu de casa. "Temos que marcar, mas, mais que isso, ter confiança para jogar", disse Paulo Campos. O Paraná também terá atenção especial com o meia Alex, principal jogador do Cruzeiro. "É um dos fora de série do futebol brasileiro", elogiou.