Paraná terá força máxima em Fortaleza Mais uma vez o Paraná Clube poderá utilizar força total em uma partida do Campeonato Brasileiro. Contra o Fortaleza, no Castelão, neste domingo, às 16 horas, o técnico Saulo de Freitas repetirá o time que perdeu a última partida para o Cruzeiro. Mas ele sabe que as dificuldades serão as mesmas observadas no jogo contra o líder. O Fortaleza busca pontos para não ser rebaixado. "É um time perigoso, justamente por estar nessa situação", analisa. "Temos que jogar no desespero deles." O time tem em vista a conquista de uma vaga para a Copa Sul-Americana e o técnico não se cansa de falar aos jogadores sobre a importância disso para eles e para o clube. "Assumimos um compromisso de garantir essa vaga e é melhor que não deixemos tudo para a última rodada", diz Saulo de Freitas. É o objetivo que motiva o artilheiro Renaldo. "Tem que buscar a competição que está à nossa frente", afirma. Ele acredita que, se o time jogar metade do que fez diante do Cruzeiro, poderá sair com bom resultado, "se empurrar a bola para dentro".