Paraná terá mudanças em São Caetano O Paraná pode dar nesta quarta-feira um importante salto para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, ao enfrentar o São Caetano, às 20h30, no estádio Anacleto Campanella. A partida, válida pela 39ª rodada, tinha sido adiada na semana passada por causa da morte do zagueiro Serginho. Com 44 pontos, o Paraná está em 20º lugar no Brasileiro e pode subir 4 posições caso ganhe do São Caetano. Mesmo um empate não é visto como um mau resultado no clube paranaense. O problema será segurar o ímpeto do São Caetano, que está na briga pelo título do Brasileiro. "Eles vão querer a vitória a qualquer custo. Nós vamos respeitando o adversário, mas também tentaremos o melhor possível", avisou o técnico Paulo Campos. O time terá várias alterações para a partida. A começar nas duas laterais, onde Eto e Edinho retornam, após cumprirem suspensão. Na defesa, Fernando Lombardi não joga (levou o terceiro amarelo) e será substituído por João Paulo. O volante Axel também está suspenso. Em seu lugar entra Messias. Outro que retorna ao time é o meia Canindé, recuperado de uma contusão. Sai o atacante Maranhão e Marcel passa a fazer sua função, jogando mais à frente. De acordo com o volante Beto, essas alterações não devem mudar a forma de o time atuar. "O segredo é jogar com segurança, fechadinho, mas tendo opções de ataque", afirmou.