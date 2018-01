Paraná terá Renaldo e Borges no ataque O ataque que a torcida do Paraná Clube sonhava finalmente estará em campo neste sábado, às 16 horas, na partida contra o Fluminense, em Volta Redonda. Borges cumpriu suspensão contra o Atlético-MG e atuará ao lado de Renaldo, recuperado da gripe e quase chegando no melhor condicionamento físico, depois de ficar cerca de 50 dias afastado das atividades por causa de contusões. Se ganha essa dupla no ataque, o técnico Lori Sandri perde os zagueiros Aderaldo e Marcos, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Entram Fernando Lombardi e João Paulo. Boa chance para Fernando Lombardi, que era titular no início da competição, mas foi afastado depois da expulsão no jogo de estréia contra o Goiás, que resultou na derrota por 2 a 0. "Preciso dar conta do recado para tentar não sair mais", disse o zagueiro.