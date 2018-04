Paraná traz Marcelo Passos e Emerson O Paraná conseguiu contratar quatro jogadores nesta sexta-feira, para a reta final do Campeonato Brasileiro. O mais conhecido é o meia Marcelo Passos, de 33 anos, que já defendeu o Santos, passou pela China e estava disputando a Série B-2 do Campeonato Paulista pelo Prudentino. Além dele, o Paraná acertou com o zagueiro Emerson, que atuou na Portuguesa, Belenenses, de Portugal, e Shimizo, do Japão. Sua contratação só depende da chegada da documentação o liberando do time japonês. Os outros dois jogadores são desconhecidos: o atacante Marquinhos, que começou no Vitória, passou pelo interior de São Paulo e que estava no Santa Clara, de Portugal. Além dele chega o volante Jair Bahia, de 22 anos, que estava na Alemanha (o time não foi revelado), com status de aposta para o futuro.