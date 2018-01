Paraná vai aumentar preço de ingresso Uma comissão formada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, com a presença de representantes dos clubes de Curitiba e da Federação Paranaense de Futebol, decidiu proibir a venda de bebidas destiladas nos clássicos e jogos decisivos realizados na capital paranaense como forma de diminuir a violência. Entre as medidas também está previsto o aumento no preço dos ingressos nesses jogos, em índice ainda não definido. Para o secretário de Segurança Pública, José Tavares, os clubes entendem que o aumento no preço do ingresso vai "impedir o afluxo de pessoas inconvenientes" aos estádios. No valor já estaria embutido um seguro de vida, de acidentes pessoais e patrimoniais. Os ingressos serão vendidos somente até as 18 horas do dia anterior ao jogo, com a intensificação do combate a atuação de cambistas. A proibição de venda de destilados foi estendida também a um raio de 200 metros em volta do estádio. Apenas a cerveja foi liberada dentro dos estádios, mas proibida sua venda do lado de fora. Nos dias de jogos também haverá bafômetro para fazer o teste quando houver suspeita de embriaguez. Caso se confirme, a pessoa será impedida de entrar, mesmo que possua ingresso. A comissão também decidiu restringir a atuação das torcidas organizadas. A partir de agora, os clubes não poderão mais subsidiá-las nem ceder espaço para as sedes. As faixas, camisetas e bandeiras que possibilitem sua identificação também estão proibidas nos jogos. Nos campos de futebol, as pessoas poderão entrar somente com as camisas de seus clubes. A comissão deve pedir à Câmara Municipal a elaboração de uma lei para impedir que, nos dias de jogos, as pessoas circulem no transporte coletivo mesmo com as camisas dos clubes. A Polícia Militar programou reuniões durante esta semana com representantes das torcidas organizadas dos clubes de Curitiba. O objetivo é comunicar aos líderes que a polícia passará a identificar os responsáveis pelas violências. "Estamos dando uma chance a elas (torcidas), mas caso novos incidentes venham a ocorrer só nos restará uma alternativa mais drástica", disse Tavares. Nos dias de clássicos haverá delegacias móveis nos estádios para autuar os infratores. O trabalho ficará a cargo do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope). O secretário disse que conversará com o Ministério Público e Poder Judiciário para que haja aplicação imediata de penas alternativas aos infratores.