Paraná vai disputar o Torneio da Morte A Quarta-Feira de Cinzas chegou mais cedo para o Paraná Clube. O time empatou fora de casa com o Prudentópolis, por 1 a 1, neste domingo, e terá agora que disputar o Torneio da Morte contra o próprio Prudentópolis, além de Grêmio Maringá e Nacional, em busca de duas vagas para continuar na primeira divisão do futebol paranaense. "Tivemos várias oportunidades de gol, mas não estamos fazendo, por isso teremos que disputar esse torneio, que não era esperado", lamentou o técnico do Paraná, Saulo de Freitas. O Paraná somou apenas 5 dos 21 pontos disputados e fez só 3 gols no campeonato. Na partida deste domingo, o time não parecia estar disputando um jogo decisivo, dando espaço ao adversário, que mostrava mais vontade de vencer. O único jogador do Paraná que mostrava mais vontade era o lateral Jadilson, que estava estreando no time. E foi justamente dele o gol, aos 46 minutos do primeiro tempo. O Paraná voltou para o segundo tempo disposto a segurar a vantagem conseguida. Como os outros resultados não estavam favorecendo, a equipe foi ao ataque em busca de mais gols. E acabou levando o castigo. Aos 48 minutos, Airton empatou para o Prudentópolis. Nas outras partidas do grupo A do campeonato, o Coritiba venceu o Beltrão por 2 a 1, o Malutrom perdeu para o Iraty por 2 a 1 e o Atlético goleou o Rio Branco por 4 a 0. No grupo B, o Paranavaí empatou com o Londrina por 1 a 1, o Roma derrotou o Grêmio Maringá por 4 a 2, o Adap Campo Mourão venceu o Nacional por 3 a 1 e o Cianorte ganhou do União por 2 a 1.