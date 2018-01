Paraná vê clássico Atletiba amanhã O Campeonato Paranaense pode entrar em nova fase neste sábado, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, após o clássico entre Coritiba e Atlético pela quarta rodada do torneio. Em caso de vitória atleticana amanhã, a equipe, quarta colocada com sete pontos se aproximará do líder Coritiba, com 12. Se a vitória for Alviverde, o rubro-negro, que tem decepcionado sua torcida até agora pode entrar em crise e colocar em risco o emprego do técnico Heriberto Cunha, que não tem agradado a todos. A maior novidade do jogo pode ser a estréia do goleiro Diego, ex-Juventude, no gol do Atlético, enquanto o Coritiba quer manter os 100% de aproveitamento. A rodada continuará no domingo com os jogos entre Malutrom x Adap, Iraty x Roma, Cascavel x Portuguesa, Maringá x Paraná, Paranavaí x Francisco Beltrão, Prudentópolis x Rio Branco e Londrina x União Bandeirante.