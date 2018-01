Paraná vence a primeira no Estadual O Paraná Clube venceu o União Bandeirante por 4 a 3, nesta quinta-feira, no estádio do Pinheirão, em Curitiba, e deixou a lanterna do grupo A para o seu adversário. Os gols do Paraná foram marcados por Edinho, aos 4 e Emerson aos 36 minutos do primeiro tempo e Marlon aos 30 e William aos 38 da segunda etapa. O União descontou com Sinhá aos 14 do primeiro tempo, Washington aos 29 e Éder Paulista aos 42 da etapa final. A partida, assistida por apenas 788 torcedores teve pouca movimentação no primeiro tempo, mas na segunda etapa, o técnico Paulo Campos, vendo sua equipe ser pressionada deu mais velocidade ao colocar Marlon no lugar de Wellington. A troca deu certo e o jogador marcou tão logo entrou em campo. O União, que ainda não venceu ninguém, tentou o empate até o final da partida, mas o Paraná soube segurar a pressão. ?Nosso time mostrou ânimo e garra durante todo o jogo. É isso o que queremos e esse resultado será importante para a nossa recuperação?, disse Paulo Campos.