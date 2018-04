Paraná vence América-MG na Sul-Minas O Paraná Clube começou bem na Copa Regional Sul-Minas, ao vencer o América (MG), por 1 a 0, neste sábado, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba, com um gol de cabeça do zagueiro André, aos 46 minutos do primeiro tempo. No ano passado, a equipe havia perdido para os mineiros por 2 a 1 de virada. O Tricolor estreou quatro jogadores em relação à equipe que disputou o Campeonato Brasileiro no ano passado. Luis Paulo, Hilton, Leandro e Marquinhos foram lançados na equipe titular pelo técnico Bonamigo, que apenas sentiu a falta de entrosamento. "Isso nós iremos resolver com a seqüência de jogos", afirma o treinador. O único gol da partida partiu de um escanteio cobrado por Leandro Alves. O zagueiro André subiu mais que a zaga americana e abriu o marcador.