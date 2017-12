Paraná vence Atlético-MG em Curitiba Na briga dos desesperados, o Paraná Clube levou vantagem sobre o Atlético Mineiro, neste sábado à tarde, no Estádio Pinheirão, em Curitiba, venceu por 1 a 0 e saiu da zona de rebaixamento. Faltando quatro rodadas para o final da competição, o time paranaense soma 48 pontos, dois a mais que o adversário, que pode fechar a rodada entre os quatro últimos. Até o mais otimista dos paranistas não apostaria que o Paraná Clube fizesse um primeiro tempo tão bom como o de hoje. Com pressão total o time criava chances de gol a todo instante, mas ou faltava competência no chute final ou o goleiro Danrley, numa grande tarde, defendia. Já o Atlético Mineiro entregava-se à pressão e não demonstrava ter forças para reagir. No banco, o técnico Mário Sérgio também parecia satisfeito com o empate. Tanto que aos 24 minutos do primeiro tempo substituiu o meia Emerson, que tinha recebido cartão amarelo, pelo zagueiro Tiago Júnior. A pressão entusiasmou o técnico do Paraná, Paulo Campos, que voltou para o segundo tempo com o atacante Sinval no lugar do volante Axel. Perdeu o meio-de-campo, pois os jogadores de criação tiveram que se dedicar mais à marcação. Foi quando o Atlético Mineiro percebeu que poderia adiantar mais seus jogadores e criou algumas oportunidades de gol, exigindo um pouco mais do goleiro Flávio. Mas, se entrou para resolver, Sinval resolveu. Aos 35 minutos, depois de sofrer um pênalti, ele mesmo pegou a bola e cobrou estabelecendo a justiça no placar. Com a vitória, Paulo Campos imediatamente retirou o atacante Galvão para a entrada do zagueiro João Paulo, enquanto o técnico Mário Sérgio respondeu com o atacante Márcio Mexerica. Mas não adiantou. O Paraná soube se fechar suportando o ímpeto atleticano.