Paraná vence e elimina Bragantino O Paraná eliminou o Bragantino da Copa do Brasil, ao vencer o time paulista, em Bragança Paulista, nesta terça-feira à noite, por 3 a 1. O próximo adversário do time paranaense sairá do vencedor do confronto entre Guarani e América-MG. O Paraná simplesmente cumpriu o regulamento, que prevê a vaga para o time visitante que faça dois gols de diferença no seu adversário. O jogo foi realizado no estádio Marcelo Stéfani. O primeiro gol foi marcado por Marquinhos aos 29 minutos da etapa inicial para o Paraná. O empate aconteceu aos 11 minutos do segundo tempo, com Peribé. Mas depois o Paraná consolidou sua vitória com gols de Hélcio, aos 12, e Luciano aos 29 minutos. A vitória foi justa, tanto que o Paraná terminou o jogo com dois jogadores expulsos: Hélcio e Fredson.