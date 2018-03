Paraná vence e reverte a vantagem O Paraná Clube venceu o Coritiba por 3 a 1, na tarde deste sábado, no estádio Pinheirão, em Curitiba, e reverteu a vantagem do adversário nas semifinais do Campeonato Paranaense. Com esse resultado, o Paraná poderá perder até pela diferença de um gol no próximo fim de semana, que mesmo assim se classifica para decidir o título com o vencedor do confronto entre Atlético e Malutrom. O Coritiba tentou repetir a mesma estratégia utilizada no meio de semana, contra o Goiás, fechando-se na defesa para explorar a velocidade de seus atacantes. O Paraná aproveitou-se do espaço que lhe foi dado e dominou o meio-de-campo. Aos 14 minutos, o zagueiro Edinho sofreu uma contusão e foi substituído, enfraquecendo a marcação do Coritiba. Quatro minutos depois, Maurílio pegou a bola fora da área e, com liberdade, arriscou o chute. A bola não pegou velocidade, mas o goleiro Marcelo Cruz deixou que ela passasse sob suas mãos: 1 a 0 para o Paraná. O Coritiba mudou seu estilo de jogo e passou a pressionar o adversário, conseguindo o empate aos 39 minutos, com o gol de Ataliba, que completou de cabeça após cobrança de escanteio. Os dois times voltaram mais ofensivos no segundo tempo. O Paraná foi mais feliz e, aos 9 minutos, chegou ao segundo gol, numa cobrança de falta de Lúcio Flávio. Aos 13, após boa jogada de Juninho Rodrigues, Márcio marcou o terceiro. Depois disso, o Coritiba foi desesperado para o ataque, o que facilitou o trabalho do Paraná, que só teve que segurar o resultado.