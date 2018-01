Paraná vence e se recupera no Estadual O Paraná Clube ganhou um fôlego no Campeonato Paranaense ao vencer o Engenheiro Beltrão por 4 a 2 nesta quarta-feira, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. Renaldo, de pênalti, aos 27 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Tricolor. Na segunda etapa, Tiago Neves, aos 14, Beto aos 30 e Marlon aos 48 ampliaram o placar e Viola, aos 24 e 36 minutos descontou para o time do interior. Com 10 pontos, o Paraná permanece em quinto lugar no grupo A enquanto o seu adversário, com seis, está segurando a lanterna. O jogo marcou a estréia do técnico Lori Sandri, que deixou sua equipe mais ofensiva. Apesar da retranca do Beltrão, o time da capital teve maior volume de jogo e, aos 27, Tiago Neves foi derrubado na área. Renaldo cobrou com perfeição e fez 1 a 0. O Paraná permaneceu no ataque e Tiago Neves, aos 14, ampliou após um cruzamento de Vicente. Viola ainda marcou aos 24 e aos 36, mas o Paraná não se abateu e Beto, aos 30, e Marlon, aos 48, fechou o placar. "Nossa vitória deu mais tranqüilidade para a equipe se recuperar no campeonato", disse Tiago Neves. Além dessa partida, a rodada teve Londrina 6 x 2 Malutrom, Rio Branco 2 x 2 Adap, Império 3 x 1 Nacional, Iraty 4 x 0 Paranavaí e União 3 x 2 Roma.