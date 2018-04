Paraná vence em casa e ultrapassa o Juventude na Série B

O Paraná se manteve perto do G-4, a zona de acesso, do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Juventude, por 2 a 0, nesta sexta-feira, no Durival Britto, em Curitiba, pela 22.ª rodada. Os dois times agora têm os mesmos 34 pontos, porém, os paranaenses ocupam a quinta posição pelo saldo de gols - 11 a 5 -, com os gaúchos em sexto lugar.

Sob o comando de dois técnicos gaúchos, Lisca e Gilmar Dal Pozzo, o jogo caminhou ao ritmo dos 14ºC na capital paranaense: frio e de marcação. Os goleiros nem tocaram na bola no primeiro tempo, nem mesmo na única chance real de gol que surgiu, apenas aos 46 minutos. João Pedro arriscou de fora da área pelo alto, a bola explodiu no travessão e saiu, quase marcando para o time da casa.

O segundo tempo começou diferente, mesmo porque o Juventude deu mostras de que tentaria o gol. No primeiro minuto, Diego Felipe chutou de muito longe, obrigando o goleiro Richard a salvar o Paraná ao espalmar para escanteio.

Mas quem abriu o placar foi o Paraná, aos 13 minutos. O meia Renatinho cobrou falta na beira do campo em direção à grande área, onde Alemão subiu e testou no ângulo. O Juventude tentou ir ao ataque, mas sem ameaçar.

Aos 32 minutos, o Paraná perdeu o volante Gabriel Dias expulso por fazer "cera". Mas aos 36 minutos, por falta, Diego Felipe também foi avermelhado pelo lado do time gaúcho. Tudo igual em campo. Chance mesmo, só em uma falta cobrada por Renatinho, aos 37 minutos, e que Matheus mandou para escanteio. O Paraná fechou o placar nos acréscimos, aos 48, quando Vitor Feijão foi lançado em velocidade, invadiu a área e só deu um tapinha na saída do goleiro Matheus.

Com os jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, o Paraná só volta a atuar pela Série B em 6 de setembro contra o Goiás, em Goiânia, pela 23.ª rodada. Mas na próxima quarta-feira jogará pela Primeira Liga diante do Flamengo, às 21h30, no Rio. O Juventude volta a campo no dia 9, em casa, diante do Internacional, em Caixas do Sul, pela Série B.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 2 X 0 JUVENTUDE

PARANÁ - Richard; Cristovam, Maidana, Eduardo Brock e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias, Renatinho e João Pedro (Minho); Robson (Vitor Feijão) e Alemão (Vinícius Kiss). Técnico: Lisca.

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Vidal, Domingues, Ruan e Bruno Collaço; Vacaria (Wesley Natã), Diego Felipe; Caprini (Yago), Leílson e Juninho (Ramon); Tiago Marques. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Alemão, aos 13 e aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - José Washington da Silva (PE).

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Dias, Maidana, Richard e Leandro Vilela (Paraná). Bruno Collaço, Diego Felipe, Juninho e Vacaria (Juventude).

CARTÕES VERMELHOS - Gabriel Dias (Paraná) e Diego Felipe (Juventude).

RENDA - R$ 104.355.

PÚBLICO - 6.995 presentes.

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).